La porta aperta un libro per spiegare ai bambini la Giornata della Memoria | Bisogna aiutarli a comprendere l’abisso del male e a contrapporvi il bene

La Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, è un’occasione per sensibilizzare i più giovani sulla storia dell’Olocausto. Attraverso strumenti come “La porta aperta”, un libro pensato per bambini, si mira a trasmettere valori di comprensione e sensibilità, aiutando le nuove generazioni a riconoscere e contrastare il male, promuovendo un ricordo che possa contribuire a un futuro più consapevole.

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria. Una ricorrenza internazionale istituita dalle Nazioni Unite nel 2005 per commemorare le vittime dell'Olocausto.Tale data è stata scelta in ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata rossa, avvenuta il 27 gennaio nel 1945. Perché è importante "fare memoria storica" e spiegare questa giornata ai bambini? Fare memoria significa raccontare e testimoniare un passato storico terribile, affinché le nuove generazioni imparino a non commettere più gli errori commessi in precedenza. Educare i bambini a una forma di pensiero critico, distinguendo il rispetto dal non-rispetto, il bene dal male, induce a creare in loro la formazione di un pensiero libero basato sull'accettazione dell'altro non come diverso, ma come un arricchimento nella propria vita; costruendo un futuro di pace, di rispetto, di tolleranza e di solidarietà.

