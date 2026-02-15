La Fiamma di Agata celebra la comunità e si conclude

Agata ha acceso una grande fiamma che unisce tutta la comunità, e questa sera l’evento finale di “La Fiamma di Agata” ha richiamato centinaia di persone nel centro storico. La manifestazione, arrivata al suo ultimo appuntamento, ha coinvolto artisti e residenti che hanno partecipato a spettacoli, laboratori e momenti di condivisione. La folla si è radunata intorno alle luci e ai fuochi, creando un’atmosfera di festa e appartenenza. Tra le strade illuminate, si sono visti anche i volontari che hanno distribuito dolci e bevande calde ai partecipanti.

"Agata si fa comunità": nel segno della fiamma che unisce, l'evento conclusivo del palinsesto La Fiamma di Agata. Fonte foto: Valentina Giua C'è una fiamma che non brucia, ma unisce. Una fiamma che illumina, custodisce e crea legami. È sotto questo segno che si è svolto "Agata si fa comunità", l'evento conclusivo del palinsesto La Fiamma di Agata, ospitato nella suggestiva Sala Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania. In una sala gremita, colma fino all'ultimo posto, il pubblico ha partecipato con calore a un pomeriggio che è stato molto più di una chiusura: un abbraccio collettivo, il compimento di un percorso iniziato lo scorso 30 gennaio e costruito attraverso tappe diverse, tutte animate dal desiderio di raccontare un'Agata viva, contemporanea, capace di generare dialogo, cura, protezione e, soprattutto, comunità.