Gaziantep Bld-Kasimpasa lunedì 09 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera si gioca l’ultimo match del ventunesimo turno di Superlig turca tra Gaziantep Bld e Kasimpasa. La partita si tiene a Gaziantep alle 18:00 e mette di fronte due squadre che cercano punti importanti in classifica. Emre guida il Kasimpasa, mentre il Gaziantep vuole sfruttare il fattore casa per portare a casa la vittoria. È una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato.

Si chiude il ventunesimo turno di Superlig turca con la sfida tra il Gaziantep Bld e il Kasimpasa di Emre. La squadra di Burak Yilmaz non sta viaggiando come nella prima parte di stagione ma rimane nelle zone alte della classifica a distanza di sicurezza dalla lotta per non retrocedere. È già un mezzo miracolo per una squadra che ha vissuto stagioni difficili tornare.

