Il documento ideato da J. D. Vance e firmato dal presidente Usa: difesa dei confini e mantenimento della leadership planetaria . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «L'Europa rischia la cancellazione della sua civiltà». Reuters: «Gli Usa vogliono che la Ue prenda controllo Nato entro 2027»

L’Amministrazione #Trump avverte che in Europa ci sarà la “cancellazione della civiltà” entro vent’anni. Curioso: il Paese che ha fatto la sua fortuna mescolando culture ora fa propaganda contro ciò che l’ha reso ciò che è. Vai su X

Un nuovo sondaggio in nove paesi dell'UE rivela un messaggio forte: gli europei sono ansiosi, ma stanno anche scegliendo l'Europa. Quasi la metà degli intervistati vede Donald Trump come una minaccia per l'Europa. La maggioranza teme la guerra con la - facebook.com Vai su Facebook

Trump: "L'Europa rischia la cancellazione della sua civiltà" - "Se le tendenze attuali continueranno, il continente (europeo) sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno" perché ... Come scrive iltempo.it

Trump vara nuova strategia di sicurezza nazionale: la "civilizzazione" dell'Europa rischia di "essere cancellata" dai migranti - La Casa Bianca ha pubblicato la nuova dottrina di sicurezza nazionale lamentando il rischio che alcuni membri della Nato diventino "non europei" e le "aspettative irrealistiche" del vecchio continente ... Si legge su msn.com

"Possibile fine della sua civilità". Cosa rivela l'oscura profezia di Trump sull'Europa - Nella nuova Strategia di Sicurezza Nazionale ridisegna le priorità americane: critiche durissime a Bruxelles, mano tesa a Mosca e un’Europa chiamata a difendersi da sola ... Da msn.com

Trump all’Onu attacca l’Europa: i vostri paesi andranno all’inferno - Nel discorso all’Assemblea generale il presidente americano ha attaccato le Nazioni Uniti e ha avvertito l’Europa che rischia la rovina a causa delle politiche su immigrazione ed energia verde Ridurre ... Riporta milanofinanza.it

L’Europa schiacciata tra Trump e Xi: che cosa rischia su terre rare, materiali critici e semiconduttori - “L’Europa si trova ad affrontare un cambiamento epocale dell’ordine internazionale, sempre più definito dal potere, economico, tecnologico o militare”. ilfattoquotidiano.it scrive

“Trump tiene in ostaggio l’Europa sui farmaci”, monito dell’eurodeputata Guzenina - Usa, l’eurodeputata finlandese Maria Guzenina (S&D) segue da vicino l’evoluzione dei rapporti tra Bruxelles e Washington. Segnala quotidiano.net