Kai Jones rinnova con Anadolu Efes per due stagioni

Kai Jones ha deciso di rinnovare il suo contratto con l’Anadolu Efes per altre due stagioni, rafforzando così il legame con la squadra turca. La società ha annunciato l’accordo attraverso i social, sottolineando che il giocatore continuerà a vestire la maglia anche nelle prossime campagne. Jones, che si è distinto nella passata stagione per le sue prestazioni, ha già visitato il centro sportivo di Istanbul per firmare il nuovo contratto.

L'Anadolu Efes ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Kai Jones per due stagioni, consolidando una risorsa giovane inserita con continuità nel progetto europeo. L'operazione riflette una gestione centrata sullo sviluppo di talenti internazionali all'interno della squadra, mantenendo un elemento di sviluppo ancora in fase di crescita nel panorama dell'EuroLeague. Giocatore originario del Texas, Jones è arrivato in ottobre e ha dimostrato progressi significativi nel corso della stagione.