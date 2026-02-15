Juventus Women Lazio | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa con la vittoria delle bianconere, che hanno ottenuto i tre punti grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La sfida, valida per la quattordicesima giornata di Serie A Women, si è giocata allo Juventus Training Center, davanti a un pubblico di tifosi entusiasti. La Juventus ha dominato il possesso palla e ha messo sotto pressione le avversarie fin dal primo minuto, portando a casa una vittoria importante per la classifica.

di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15.