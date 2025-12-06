Roma Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

di Mauro Munno Roma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di Serie A Women. Ottava partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sosta si appresta ad affrontare quella che ad oggi è la partita più importate della stagione. Le bianconere sfidano la Roma al Tre Fontane in un match che, alla luce della classifica (-5 dalle giallorosse), può già essere un’ultima chiamata per lo scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 14.30 Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

