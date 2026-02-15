Juventus Women Lazio 0-0 LIVE | Cambiaghi manca il tap-in

La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa senza reti, perché Cambiaghi ha sbagliato il tap-in a pochi minuti dalla fine. La giocatrice ha avuto una buona occasione per sbloccare il risultato, ma non è riuscita a trovare la porta. La sfida si è disputata oggi pomeriggio alla Juventus Stadium, davanti a un pubblico di circa 3.000 spettatori.

di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. 18? Tiro Lenzini – Missile da fuori, centrale.