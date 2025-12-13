Juventus Women Napoli 2-1 LIVE | Cambiaghi completa la rimonta
La settima giornata di Serie A Women vede affrontarsi Juventus Women e Napoli in una partita ricca di emozioni. La sfida si conclude con una rimonta delle bianconere, che riescono a superare le partenopee per 2-1. Segui gli aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola e tutte le informazioni sul match.
di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la nona giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Nona partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha appena conquistato i playoff in UWCL. A Biella arriva il Napoli che è una delle principali rivelazioni del campionato: le bianconere non possono perdere altri punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 2-1: sintesi e moviola. 90+2? Colpo di testa Girelli – Si tuffa sul cross di Beccari, ma non trova la porta. Poteva chiuderla 90? Infortunio Bonansea – Sembra Bonansea, la numero 11 è però costretta a restare in campo perché la Juve ha esaurito i cambi 86? Gol Cambiaghi – Godo manda nella profondità Bonansea che è intelligente a riciclare per Krumbiegel che crossa di prima intenzione. Juventusnews24.com
Juventus Women Napoli 2-1: raddoppio di Cambiaghi - 41' Gol Juve – Cambiaghi trova la rete sfruttando una palla persa della difesa del Napoli. tuttojuve.com
