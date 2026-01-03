Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | inizia la ripresa

Segui la ripresa di Juve Parma Primavera 0-0, valida per la 18ª giornata del campionato 2025/26. In questa sessione, offriremo aggiornamenti in tempo reale, analisi dettagliate e il risultato finale. Restate con noi per tutte le notizie sulla partita, con un approccio obiettivo e accurato, per un'informazione completa e affidabile.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell’ultimo turno contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 46? CAMBI PARMA – Dentro Diop e Marchesi al posto di Ciardi e Castaldo. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 42? OCCASIONE PLICCO – Sbaglia Vallana e spalanca l’autostrada al Parma. In contropiede orchestra Plicco, ma non serve compagni e va diritto verso la porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera 0-0 LIVE: inizia la ripresa Leggi anche: Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: inizia la ripresa Leggi anche: Juve Sporting Primavera Youth League 2-0 LIVE: inizia la ripresa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera; Ultimi Video | Serie A Enilive 2025/26; Azzurrini, la classifica del Gol Del Napoli; La Juventus scala la classifica. Diretta/ Juventus Parma Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: mancano i gol! (oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Juventus Parma Primavera streaming video tv oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

U20, Juventus-Parma 0-0. Fine primo tempo - Finisce il primo tempo: Juventus e Parma vanno negli spogliatoi sullo 0- tuttojuve.com

U20, Juventus-Parma 0-0 - Buon momento adesso per il Parma, che prova a spingere per trovare il vantaggio. tuttojuve.com

Grosso, sfida al Parma e sguardo alla Juve: "Pensiero supplementare. Classifica Sono ambizioso..." - facebook.com facebook

Grosso, sfida al Parma e sguardo alla #Juve: "Pensiero supplementare. Classifica Sono ambizioso..." x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.