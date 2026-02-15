Juve Monza Primavera 0-1 LIVE | Fogliaro porta avanti gli ospiti!

Fogliaro ha segnato il gol decisivo che ha portato il Monza Primavera a vincere contro la Juventus. La partita si è giocata oggi e ha visto i biancorossi conquistare tre punti importanti in trasferta. Un’azione veloce al secondo tempo ha permesso a Fogliaro di superare la difesa juventina e di mettere a segno il gol che ha deciso il risultato.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l'Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 0-1: sintesi e moviola. 36? AMMONITO MILIA – Proteste dopo il vantaggio del Monza, primo ammonito del match. 35? GOL FOGLIARO – A sorpresa è il Monza a passare in vantaggio. Reita si libera con una magia e una ruleta di Makiobo, tocco d'esterno in area piccola per Fogliaro che anticipa l'uscita di Radu e fa 1-0.