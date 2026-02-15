Italia nello sci alpino | 5 medaglie olimpiche un' impresa ripetuta dopo decenni!

L’Italia ha conquistato cinque medaglie nello sci alpino durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato che nessun’altra nazione aveva ripetuto dopo decenni. La vittoria arriva grazie alle eccellenti performance degli atleti italiani, che hanno saputo sfruttare al meglio le piste e le condizioni di gara. In particolare, il team azzurro ha dimostrato grande determinazione, portando a casa medaglie in diverse specialità, dalla discesa allo slalom.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno offerto emozioni forti e risultati di grande rilievo nello sci alpino, portando l'Italia a primeggiare con un bottino di cinque medaglie prestigiose. Mentre le competizioni continuano nell'attesa delle sfide decisive nello slalom, il movimento azzurro si distingue per prestazioni da applaudo, consolidando un'edizione memorabile che si inserisce tra le più ricche di successi degli ultimi decenni. Al centro dell'attenzione, **Federica Brignone** emerge come protagonista assoluta, conquistando **due medaglie d'oro** nel supergigante e nel gigante, dimostrando una versatilità e una continuità di livello elevatissima.