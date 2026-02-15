Italia da record nello sci alpino! 5 medaglie nella stessa Olimpiade | era accaduto solo una volta!

Federica Brignone ha portato cinque medaglie all’Italia nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato che non si vedeva da oltre 20 anni. La vittoria nel superG e nel gigante ha portato a casa due medaglie d’oro, mentre Giovanni Franzoni ha conquistato l’argento nella discesa libera. Dominik Paris e Sofia Goggia sono saliti sul podio come terzi, contribuendo a un record storico per la nazionale italiana.

L'Italia ha conquistato cinque medaglie nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Federica Brignone ha trionfato nel superG e nel gigante, Giovanni Franzoni si è messo al collo l'argento in discesa libera, Dominik Paris e Sofia Goggia sono saliti sul terzo gradino del podio in discesa. All'appello mancano i due slalom, dove Alex Vinatzer e Lara Della Mea (oggi quarta tra le porte larghe) saranno i due azzurri di riferimento tra la pista Stelvio e l'Olympia delle Tofane. Le sfide tra i pali stretti si disputeranno lunedì 16 febbraio e mercoledì 18 febbraio (sperando di togliersi altre soddisfazioni in chiusura di un programma che ha fatto sognare tutti gli appassionati), poi arriverà il momento di tracciare i bilanci definitivi.