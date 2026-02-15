Iscrizione prima classe 2026-2027 | proroga fino al 21 febbraio 2026 ore 20 Indicazioni per ogni grado LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di prorogare fino al 21 febbraio 2026 alle 20 la scadenza per l’iscrizione alla prima classe per il 2026-2027, dopo aver pubblicato una nota operativa il 17 dicembre. La decisione permette alle famiglie di completare le domande di iscrizione, anche in caso di ritardi o problemi tecnici. La proroga riguarda tutte le scuole, dall’infanzia alle superiori, e include anche indicazioni specifiche per ogni livello di istruzione.

Mercoledì 17 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato - in vista dell'anno scolastico 20262027 - la nota operativa che riguarda tutto ciò che c'è da sapere in materia di iscrizioni alle scuole dell’infanzia, e a quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione. L'articolo Iscrizione prima classe 2026-2027: proroga fino al 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE] Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni ufficiali per le iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 20262027, con scadenza il 14 febbraio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scuola, iscrizioni 2026/2027: presentazione domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 - FLC CGIL; Scuola, la scadenza per le iscrizioni 2026-2027 è il 14 febbraio; Iscrizioni 2026/27, per le attività alternative alla religione si compila il modulo C dal 25 maggio al 30 giugno; Prorogato il termine per le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: scadenza sabato 21 febbraio. Scuola, scadenza iscrizioni 2026-2027 il 14 febbraio: come inviare le domandePrima di tutto, la scadenza: c’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per inviare la domanda di iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e delle ... tg24.sky.it Iscrizioni a scuola 2026/2027: proroga nazionale al 21 Febbraio. Ecco la nuova scadenzaScopri le nuove scadenze per le iscrizioni a scuola 2026/2027. Proroga fino al 21 febbraio 2026 per completare l'invio. informazionescuola.it ISCRIZIONI CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA Domani, sabato 14 febbraio, sarà l’ultimo giorno utile per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l’a.s. 2026-2027. Ricordiamo inoltre, le novità introdotte dall’Amministrazione comunale facebook