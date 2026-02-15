Iscrizione prima classe 2026-2027 | proroga fino al 21 febbraio 2026 ore 20 Indicazioni per ogni grado LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di prorogare fino al 21 febbraio 2026 alle 20 la scadenza per l’iscrizione alla prima classe per il 2026-2027, dopo aver pubblicato una nota operativa il 17 dicembre. La decisione permette alle famiglie di completare le domande di iscrizione, anche in caso di ritardi o problemi tecnici. La proroga riguarda tutte le scuole, dall’infanzia alle superiori, e include anche indicazioni specifiche per ogni livello di istruzione.

Mercoledì 17 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato - in vista dell'anno scolastico 20262027 - la nota operativa che riguarda tutto ciò che c'è da sapere in materia di iscrizioni alle scuole dell’infanzia, e a quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione. L'articolo Iscrizione prima classe 2026-2027: proroga fino al 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni ufficiali per le iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 20262027, con scadenza il 14 febbraio 2026.

