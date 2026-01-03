Juve Lecce Marco Baridon a caldissimo | Perché la Juventus non è riuscita a vincerla Tre grandi sliding doors ma nel post-partita… – VIDEO

Dopo la partita tra Juventus e Lecce, Marco Baridon analizza le ragioni per cui la Juventus non è riuscita a ottenere il risultato desiderato. Nel commento post-partita, vengono evidenziate tre situazioni decisive che hanno influenzato l’esito dell’incontro. Un’analisi obiettiva che approfondisce gli aspetti tecnici e tattici, offrendo uno sguardo chiaro e dettagliato sull’andamento della sfida.

Juve Lecce, Marco Baridon a caldissimo: «Perché la Juventus non è riuscita a vincerla». Il fischio finale all’Allianz Stadium ha lasciato in eredità un clima pesante, ben lontano dall’entusiasmo che si respirava alla vigilia del match. Al centro del dibattito nell’immediato post-partita c’è la lucidissima analisi firmata da Marco Baridon, che ha fotografato con precisione chirurgica lo stato d’animo che pervade l’ambiente bianconero dopo il mezzo passo falso casalingo. Juve Lecce, il commento di Baridon. Secondo il giornalista, sono due le parole che rimbombano nei corridoi dello stadio e nella testa dei tifosi: amarezza e rammarico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Lecce, Marco Baridon a caldissimo: «Perché la Juventus non è riuscita a vincerla». Tre grandi sliding doors ma nel post-partita… – VIDEO Leggi anche: Bologna Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Così la Juventus può diventare una squadra completa. I tre aspetti che mi rendono ottimista» – VIDEO Leggi anche: Bodo Glimt Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Come una sostituzione può cambiarti la partita. Questa Juventus deve fare un passo avanti in questa cosa» – VIDEO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juventus, buone notizie: Conceição torna in gruppo! Ci sarà col Lecce?; Juve Lecce LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle possibili scelte di Spalletti; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce LIVE | le sue dichiarazioni; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce | il VIDEO con le parole del tecnico bianconero. Juve-Lecce, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. In campo anche la Next Gen - La squadra di Spalletti ospita i salentini all'Allianz Stadium per continuare la scalata in classifica. msn.com

Juventus-Lecce 1-1: David sbaglia il rigore, i bianconeri frenano all’Allianz - 1 tra Juventus e Lecce all'Allianz Stadium. lifestyleblog.it

Juventus Next Gen ko, Pugno non basta: poker Ravenna. Primavera beffata in extremis dal Lecce - La formazione di Brambilla ha ospitato al Moccagatta il neopromosso Ravenna, perdendo per 2- tuttosport.com

KALULU + YILDIZ, Spalletti vola: Pisa-Juventus 0-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Serie A, Atalanta-Roma 1-0 dopo 45': giallorossi provano a consolidare il posto in Champions Juve-Lecce 1-1: i bianconeri falliscono un rigore. Doppio 1-1 per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Il Como vola in zona Europa, l'Udinese ko 1-0. Segui la cronaca te - facebook.com facebook

Juve, tutto molto assurdo, ma c'è da riflettere Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Lecce #Juventus #Lecce #Tuttosport x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.