Inter-Juve Alex Del Piero annichilisce Cristian Chivu | Cosa mi aspettavo

Alex Del Piero ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Juventus, spiegando cosa si aspettava dopo aver visto la partita. L’ex campione ha osservato che la Vecchia Signora ha mostrato molte lacune difensive, soprattutto dopo aver subito il secondo gol nel primo tempo. Durante il match, Del Piero ha notato come Cristian Chivu abbia dominato il centrocampo, lasciando pochi spazi agli avversari. La sua analisi si basa anche sulla reazione della squadra di Allegri, apparsa frustrata e troppo lenta nel tentativo di recuperare il risultato.

Chi meglio di Alessandro Del Piero può fotografare il momento che sta vivendo la Juventus. La Vecchia Signora è uscita furiosa dal big match contro l'Inter, vinto dai nerazzurri 3 a 2. I bianconeri hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, perché l'arbitro La Penna ha espulso Pierre Kalulu dopo una simulazione colossale di Alessandro Bastoni. Una serata amara per Madama, tanto che due dirigenti - Damien Comolli e Giorgio Chiellini - si sono presentati ai microfoni delle varie tv per mandare un segnale alla classe arbitrale. Ma il danno ormai è stato fatto e la corsa Champions si complica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

