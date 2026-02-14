Thuram out per Inter Juve? Stamattina il provino decisivo prima della partenza per Milano | cosa filtra sul francese

Stamattina, Thuram ha sostenuto un test importante prima di partire per Milano, lasciando chiaramente intuire se sarà disponibile per il derby tra Inter e Juventus. La sua presenza o assenza potrebbe cambiare gli equilibri in campo, considerando che il francese è uno dei giocatori più attesi della squadra. I vertici del club hanno monitorato attentamente le sue condizioni durante l’esame, che ha coinvolto una serie di controlli specifici.

Thuram out per Inter Juve? Le ultime sulle condizioni del francese e il provino che deciderà la sua presenza a San Siro per il big match. La marcia di avvicinamento al Derby d'Italia subisce una brusca frenata per i colori bianconeri, con una notizia che agita le ore che precedono la partenza per Milano. Secondo quanto rilanciato con forza dalle colonne di Tuttosport, la presenza di Khéphren Thuram nella sfida cruciale di San Siro è appesa a un filo sottilissimo, quasi spezzato. Il centrocampista francese, divenuto rapidamente un ingranaggio insostituibile per l'equilibrio della squadra, ha accusato un problema fisico durante la rifinitura di ieri che ha fatto scattare l'allarme rosso alla Continassa.