Holm si infortuna al polpaccio destro durante l’allenamento, lasciando la Juventus con un’altra assenza importante in un momento delicato della stagione. Il giocatore ha avvertito dolore durante la sessione, costringendo lo staff medico a intervenire subito. La squadra si prepara a valutare l’entità del problema nei prossimi giorni, mentre i tifosi si chiedono quanto questa perdita possa influire sulle prossime partite.

un infortunio al polpaccio destro segna un altro punto interrogativo nella stagione della Juventus, in un periodo cruciale. l’episodio, verificatosi durante la sfida contro l’Inter, impone una gestione mirata delle rotazioni difensive e una valutazione attenta delle prossime settimane. nel corso della seconda frazione di gioco, emil holm ha riportato un forte fastidio al polpaccio destro, costringendo il cambio e aprendo una fase di monitoraggio per la squadra. questa mattina il giocatore è stato accompagnato al jmedical per gli accertamenti radiologici di rito. gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo, muscolo fondamentale per la spinta e la corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio Holm: la Juve perde un altro pezzo dopo la sconfitta con l'Inter

Holm si è infortunato durante la partita contro l’Inter, a causa di un contrasto duro con un avversario, e ora si scopre che ha una lesione muscolare.

Luciano Spalletti si fa trovare nuovamente in difficoltà dopo l’infortunio subito contro l’Inter, che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.