In piazza per la libertà di insegnamento

Venerdì 13 febbraio, centinaia di studenti e insegnanti sono scesi in piazza per protestare contro la presenza militare nelle scuole. La manifestazione, convocata dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle istituzioni educative, mira a denunciare l’aumento di attività militari nelle università e nelle scuole superiori. Durante il corteo, i partecipanti hanno distribuito volantini e sventolato striscioni per chiedere un’educazione più libera e senza influssi militari.

Prima il presidio poi il corteo per le vie della città promosso dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio la manifestazione promossa dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università per sottolineare, come evidenzia l'art. 33 della Costituzione, che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Questo infatti il messaggio che docenti e studenti ritrovatisi in piazza Vittorio Emanuele hanno mostrato a chiare lettere. I docenti e le docenti hanno espresso solidarietà incondizionata ai colleghi oggetto di un procedimento disciplinare dopo il seminario via web della Relatrice speciale per i territori occupati palestinesi, Francesca Albanese.🔗 Leggi su Pisatoday.it La libertà di insegnamento non si tocca Negli ultimi giorni, la notizia ha fatto il giro dei social e dei giornali. A difesa della libertà di insegnamento , la scuola pubblica non si ingabbia.