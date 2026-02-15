In cantiere con l’italiano Attestati per i lavoratori

Il 10 e l’11 febbraio, i lavoratori degli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso e Muggiano hanno ricevuto gli attestati di partecipazione ai corsi di italiano. La consegna si è svolta durante due cerimonie ufficiali, organizzate dalla Fondazione Fincantieri e dalla Società Dante Alighieri, per riconoscere gli sforzi di chi ha seguito i corsi di lingua. In totale, sono stati premiati centinaia di operai e tecnici che hanno migliorato le proprie competenze linguistiche.

Si sono svolte il 10 e l'11 febbraio, negli stabilimenti Fincantieri rispettivamente di Riva Trigoso e Muggiano, le cerimonie di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana promossi da Fondazione Fincantieri in collaborazione con la Società Dante Alighieri. L'iniziativa, avviata lo scorso ottobre, è dedicata ai lavoratori stranieri delle ditte dell'indotto e ha coinvolto quattro classi, due presso ciascuno stabilimento. All'evento hanno partecipato, per la Società Dante Alighieri, Lorenzo Rocca, responsabile del progetto, e per Fincantieri, Antonio Quintano, Direttore dello Stabilimento integrato di Muggiano e Riva Trigoso, Elena Signorastri, responsabile Hr dei due stabilimenti, Elisa Saccenti, Head of Diversity, Equity, Inclusion, Employee Engagement and Welfare del gruppo.