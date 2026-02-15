Importazione di legumi minaccia produzioni italiane | a rischio un mercato da 1,3 miliardi

Da quifinanza.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescente importazione di legumi stranieri mette a rischio le colture italiane, che ogni anno producono circa 1,3 miliardi di euro. Le aziende agricole italiane si trovano di fronte a una concorrenza sempre più forte da parte dei prodotti provenienti dall’estero, spesso a prezzi più bassi. Molti agricoltori temono che questa situazione possa danneggiare il mercato locale e mettere in pericolo il lavoro di intere comunità rurali.

I legumi oggi rappresentano uno dei componenti principali della dieta di milioni di famiglie italiane, spinte da una crescente attenzione alla salute, al benessere e alla sostenibilità. Secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, più di un italiano su due consuma questi alimenti almeno qualche volta a settimana. La spesa complessiva delle famiglie ha raggiunto 1,3 miliardi di euro l’anno. Tuttavia, mentre aumenta la domanda interna e si rafforza la consapevolezza dei benefici nutrizionali e ambientali di questi prodotti, la produzione nazionale arranca, schiacciata da una concorrenza estera sempre più aggressiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

importazione di legumi minaccia produzioni italiane a rischio un mercato da 13 miliardi

© Quifinanza.it - Importazione di legumi minaccia produzioni italiane: a rischio un mercato da 1,3 miliardi

Poste Italiane torna sul mercato dopo 5 anni: 2,4 miliardi di richieste per 750 milioni disponibili

Netflix punta sulle produzioni italiane e i grandi nomi: da Elodie a Zerocalcare, i film e le serie in uscita nel 2026

Netflix rafforza la propria offerta con nuove produzioni italiane e grandi nomi del panorama artistico, tra cui Elodie e Zerocalcare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

importazione di legumi minacciaIl 10 febbraio è la giornata mondiale dei legumi: la Puglia ne è la patria con una produzione annua di oltre 900mila quintaliCon oltre due pugliesi su tre (63%) che li consumano più volte alla settimana, i legumi confermano il loro ruolo di protagonisti nelle abitudini alimentari regionali. È quanto emerge da un’analisi di ... lagazzettadelmezzogiorno.it