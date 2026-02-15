Importazione di legumi minaccia produzioni italiane | a rischio un mercato da 1,3 miliardi
La crescente importazione di legumi stranieri mette a rischio le colture italiane, che ogni anno producono circa 1,3 miliardi di euro. Le aziende agricole italiane si trovano di fronte a una concorrenza sempre più forte da parte dei prodotti provenienti dall’estero, spesso a prezzi più bassi. Molti agricoltori temono che questa situazione possa danneggiare il mercato locale e mettere in pericolo il lavoro di intere comunità rurali.
I legumi oggi rappresentano uno dei componenti principali della dieta di milioni di famiglie italiane, spinte da una crescente attenzione alla salute, al benessere e alla sostenibilità. Secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, più di un italiano su due consuma questi alimenti almeno qualche volta a settimana. La spesa complessiva delle famiglie ha raggiunto 1,3 miliardi di euro l’anno. Tuttavia, mentre aumenta la domanda interna e si rafforza la consapevolezza dei benefici nutrizionali e ambientali di questi prodotti, la produzione nazionale arranca, schiacciata da una concorrenza estera sempre più aggressiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il 10 febbraio è la giornata mondiale dei legumi: la Puglia ne è la patria con una produzione annua di oltre 900mila quintaliCon oltre due pugliesi su tre (63%) che li consumano più volte alla settimana, i legumi confermano il loro ruolo di protagonisti nelle abitudini alimentari regionali. È quanto emerge da un’analisi di ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Nel 2025 i #legumi in scatola superano 1,2 miliardi di euro di fatturato (+3%), con circa 700 milioni dall’export. I #fagioli in scatola sono il prodotto più venduto e valgono il 42% del mercato delle conserve vegetali. In occasione della Giornata Mondiale dei Leg facebook