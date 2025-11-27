Poste Italiane torna sul mercato dopo 5 anni | 2,4 miliardi di richieste per 750 milioni disponibili
Dopo cinque anni di assenza dal mercato obbligazionario, Poste Italiane è tornata a far parlare di sé con un’emissione che ha letteralmente messo d’accordo gli investitori istituzionali di mezza Europa. Il collocamento di un bond senior a tasso fisso da 750 milioni di euro ha registrato ordini superiori ai 2,4 miliardi, oltre tre volte l’ammontare offerto. Un successo che non capita tutti i giorni e che racconta molto più di una semplice operazione finanziaria: parla di fiducia ritrovata, di un’Italia che riconquista credibilità sui mercati e di un’azienda che cavalca l’onda del momento giusto. 🔗 Leggi su Screenworld.it
