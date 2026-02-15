Ilary Blasi si sposa la proposta di matrimonio di Bastian a Parigi | My forever Valentine

Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio dopo che Bastian le ha fatto la proposta a Parigi, davanti alla Torre Eiffel. La presentatrice ha condiviso una foto sui social in cui sorride, mostra l’anello di diamanti e si vede chiaramente il famoso monumento francese sullo sfondo. Bastian ha scritto

Ilary Blasi sembra pronta a voltare definitivamente pagina e a giurare amore eterno (per la seconda volta). La notizia, che sta facendo rimbalzare il suo nome su tutte le testate di cronaca rosa, non arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan più attenti, ma conferma un'unione che appare solida e lontana dai clamori eccessivi. Dopo un lungo periodo di assestamento mediatico, la conduttrice ha scelto di vivere questo nuovo capitolo con una serenità ritrovata, mostrandosi sorridente e proiettata verso un futuro che, stando ai segnali social, profuma già di fiori d'arancio. La cornice della proposta non poteva che essere la romantica Parigi, proprio nel giorno di San Valentino.