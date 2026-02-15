Il traguardo di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò | l’amore resiste e si moltiplica per tre

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno raggiunto il quinto anniversario della loro relazione, dopo aver affrontato diverse sfide pubbliche e private. La coppia ha condiviso sui social foto e parole che testimoniano la loro crescita, mentre la loro bambina gioca felice tra le braccia di entrambi. La storia d’amore, nata in televisione, si è rafforzata nel tempo e oggi appare più solida di prima.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano cinque anni d’amore. Le dediche social. Cinque anni insieme, una figlia, e lo stesso sguardo complice di quando tutto è iniziato sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano il loro quinto anniversario di fidanzamento con una consapevolezza nuova: da quest’anno a spegnere le candeline con loro c’è anche la piccola Camilla. La loro storia è nata davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP, tra confessionali sussurrati e abbracci rubati in giardino. Leggi anche Sanremo 2026, Carlo Conti svela il super ospite del gran finale Lui ha condiviso un tenero scatto insieme a Rosalinda scrivendo: “5 anni d’amore, grazie per avermi donato la più grande felicita”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Il traguardo di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: l’amore resiste e si moltiplica per tre Rosalinda Cannavó, il dolcissimo gesto per Andrea Zenga e Camilla Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, quinto anniversario: la scelta di una meta simbolica Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il quinto anniversario con una fuga in una meta simbolica. ANDREA ZENGA e ROSALINDA CANNAVÒ: shopping di coppia da Zara Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Africa Eco Race 2026: il pilota ligure Andrea Vignone è arrivato al traguardo; Kia Drive taglia il traguardo dei 250.000 giorni di noleggio; Club Anniversary, a Roma la seconda edizione della cerimonia che celebra storia e passione delle Società italiane; Andrea Fedrigo: 80 anni di Ance Verona, un impegno per lo sviluppo del territorio. Chi è il nuovo campione di Chi vuol essere milionario: Andrea ha vinto 150mila€ nella puntata dell'11 gennaioIl nuovo campione della sesta puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo è Andrea, da Reggio Emilia, che conquista 150mila euro dopo una scalata brillante alle domande. Andrea è il nuovo ... alfemminile.com Andrea Della Rocca insignito di un riconoscimento alla carriera dall’Associazione Cameopoliticamentecorretto.com - Andrea Della Rocca insignito di un riconoscimento alla carriera dall’Associazione Cameo ... politicamentecorretto.com Cinque anni insieme, cinque anni di emozioni vere. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga celebrano il loro anniversario con una consapevolezza in più: il loro amore oggi è diventato ancora più grande “Questa incredibile avventura insieme l’abbiamo già fes facebook