Rosalinda Cannavó il dolcissimo gesto per Andrea Zenga e Camilla

Rosalinda Cannavó, Andrea Zenga e Camilla: l’amore che diventa famiglia. Ecco la sua dolcissima dedica social. La vita sotto i riflettori spesso mostra solo una parte della storia, ma per Rosalinda Cannavó, Andrea Zenga e la loro piccola Camilla, il racconto va ben oltre gossip e foto sui social: è la storia di una famiglia che cresce insieme, passo dopo passo. Rosalinda Cannavó, conosciuta dal pubblico anche come Adua Del Vesco, e Andrea Zenga hanno vissuto la loro storia d’amore davanti alle telecamere, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Quello che poteva rimanere un momento mediatico si è trasformato in qualcosa di concreto: una relazione solida, basata sull’affetto reciproco e sulla complicità. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Rosalinda Cannavó, il dolcissimo gesto per Andrea Zenga e Camilla

Leggi anche questi approfondimenti

Primi giorni d'asilo per la baby influencer Camilla, la figlia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga - facebook.com Vai su Facebook

Rosalinda Cannavò incinta di Andrea Zenga: l’annuncio è dolcissimo - È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande”, hanno scritto Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ... Secondo dilei.it