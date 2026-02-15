Il tentato furto gli spari in aria e la fuga finita in tragedia | chi era il ladro morto dissanguato ad Arezzo

Il tentato furto si è trasformato in tragedia ad Arezzo, quando Cristea Arben, un uomo di 46 anni di origini albanesi, è stato colpito e ucciso durante una fuga. La scena si è svolta in una zona residenziale, dove il ladro aveva tentato di rubare in un appartamento e aveva sparato in aria per intimidire i testimoni. Dopo aver tentato di scappare, è stato raggiunto e ferito gravemente, perdendo molto sangue. Arben era residente nel Lazio ed era noto alle forze dell’ordine.

Si chiamava Cristea Arben, il ladro 46enne di origini albanesi, residente nel Lazio e già noto alle forze dell'ordine, morto dissanguato nella fuga dopo un tentato furto nell'Aretino. Si cercano i due complici ancora in fuga.