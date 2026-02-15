Il sistema Ravenna | una rete di medici pro clandestini Nel mirino le chat
La Procura di Ravenna ha scoperto che un sistema di medici si collega ai clandestini e viene alimentato da chat sospette. Secondo le indagini, alcuni medici avrebbero rilasciato certificati falsi in ospedale per favorire la liberazione dei migranti detenuti nei Cpr. Gli inquirenti stanno raccogliendo prove su un’attività che si estende su diversi mesi, coinvolgendo più professionisti e modalità di comunicazione.
L’inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti certificati falsi effettuati in ospedale per liberare i migranti dai Cpr sta assumendo contorni sempre più vasti, soprattutto per il lungo periodo che viene preso in considerazione dall’indagine. L’estrazione dei dati, infatti, va da maggio 2024 a gennaio 2026. Non si è, quindi, davanti a casi isolati, bensì a un ipotetico sistema che avrebbe reiterato il reato in modo consapevole e soprattutto coordinato. Il tutto nasce da un’indagine dello Sco (Servizio Centrale Operativo, un ufficio di alto livello della Polizia italiana, inserito nell'ambito della Direzione Centrale Anticrimine) e della Squadra Mobile: dopo che hanno redatto l’informativa si è quindi deciso di vergare la perquisizione informatica, che mira proprio allo studio del contenuto delle chat tra i vari indagati (che sarebbero più di sei) per capire il funzionamento del meccanismo, il metodo tramite ci avrebbero agito e in quanti casi, anche se sarebbero certamente già decine e decine i casi in cui sarebbero stati formulati certificati falsi per far sì che venissero attestate patologie incompatibili con la vita comunitaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Soldi, querele e toghe amiche: ecco il sistema pro clandestini
L'articolo analizza il sistema di influenze e intrecci tra soggetti legali, politici e giudiziari che ostacolano le riammissioni dei migranti lungo la rotta balcanica, evidenziando il ruolo di figure chiave come Gianfranco Schiavone e giudici pro-immigrazione, e il loro impatto sulle politiche di frontiera.
Quei medici accusati per falsi certificati salva-clandestini: le visite anti-rimpatrio
Quattro medici coinvolti in un’indagine per aver rilasciato falsi certificati salva-clandestini sono stati fermati dalle forze dell’ordine.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
