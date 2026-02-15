il segna libro

Miniera, un piccolo paese di case gratuite, nacque grazie alla Società Montecatini per ospitare i minatori e le loro famiglie. La società costruì queste abitazioni per attrarre lavoratori e garantire loro un alloggio decente vicino alla miniera. Oggi, molte di quelle case sono ancora visibili, anche se il paese ha perso parte della sua vitalità originaria.

Miniera era un piccolo paese di case costruite e concesse gratuitamente dalla Società Montecatini per i minatori e le loro famiglie. Situato sul pianoro di una conca, sotto di lui si apriva la valle con i cantieri per l’ estrazione dello zolfo, il centro di estrazione e fusione più importante in Italia. L’attività mineraria era l’approdo economico di centinaia di uomini. E quelle colline arse per effetto dell’anidride solforosa, sono le protagoniste dei ricordi di Franca Berti. Ne ‘ La strada di casa ’ troviamo i luoghi e i ricordi di un’epoca ormai lontana. L’autrice ci restituisce il passato attraverso i racconti della sua famiglia, fotografie e disegni di borghi di Miniera di Novafeltria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

