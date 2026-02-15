Il precedente che risale al 1990 Quando morirono quattro giovani in condizioni del tutto simili

Nel 1990, quattro giovani persero la vita in circostanze analoghe a quelle di oggi, creando una ferita ancora aperta nella memoria collettiva. A meno di un chilometro dal luogo dove ieri sera ha perso la vita un giovane di Bozzano, si svolse una tragedia simile all’alba di domenica 30 settembre di trentacinque anni fa, quando viareggini e amici si trovarono di fronte a una perdita improvvisa e dolorosa. Quel giorno, la città si svegliò sotto il peso di un lutto che nessuno avrebbe dimenticato.

In linea d'aria, meno di un chilometro, dal luogo dove la notte scorsa ha perso la vita il giovane di Bozzan: 35 anni fa, era l'alba di domenica 30 settembre 1990, Viareggio si trovò a fronteggiare una tragedia ancora più agghiacciante di quella che sta vivendo in queste ore drammatiche, dove le lacrime non riescono a fermarsi. Stessa dinamica, l'auto – una Fiat Tipo – sulla quale quattro giovani, fra i 26 e i 31 anni (tre ragazzi e una ragazza di Viareggio) stavano rientrando verso casa dopo una festa, che finisce dentro il fosso Calagrande, nell'area di via della Sassaia e dintorni. La vettura si inabissa: nessuno dei quattro riesce a riemergere da quella 'trappola' e salvarsi, nonostante il disperato tentativo di rompere i finestrini o i due lunotti.