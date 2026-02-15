Il Pd impedisce a Bocchino di parlare
Il Pd ha interrotto Bocchino mentre cercava di parlare, perché teme che si possa mettere in discussione la sua versione sulla vicenda delle foibe. Durante il consiglio comunale a Lucca, alcuni esponenti dem hanno alzato le mani per bloccare il suo intervento, impedendogli di spiegare le sue posizioni. Questa reazione fa sorgere dubbi sulla trasparenza delle loro intenzioni e sulle motivazioni dietro questa scelta.
"Non è credibile un Pd che ha paura che ci sia una verifica sulla corretta narrazione e sul rispetto dei martiri delle foibe nelle scuole lucchesi ". Così Alessandro Amorese, capogruppo in commissione cultura alla Camera dei Deputati, e Vittorio Fantozzi, Consigliere Regionale, di Fratelli d’Italia. "Non lo è - proseguono - perché la sua storia contemporanea è costellata di negazioni e oscuramento della verità, a livello nazionale ma anche locale. Lucca su questo tema occupa un ruolo rilevante, visto che moltissimi esuli istriani e dalmati sono stati indirizzati proprio a Lucca, come ricorda anche la storia del campione dell’automobilismo Mario Andretti, uno di essi con la propria famiglia". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In Onda, tensione Bocchino-Aprile: "Lasciatemi parlare"
“Bocchino non può parlare di foibe”: l’Anpi ci prova con la censura. Donzelli: “Folle imbarbarimento”
L’Anpi ha impedito a Italo Bocchino di parlare di foibe, sollevando polemiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il Pd impedisce a Bocchino di parlare; Giustizia, il no del dem Boccia: Obbligatorio difendere gli equilibri costituzionali; PDZ COLLINA DELLE MUSE A BOCCEA: CHI IMPEDISCE L’APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI DECADENZA DELLA CONVENZIONE?; Consiglio comunale sui rifiuti fissato in orario di lavoro: Boicottaggio della partecipazione democratica.
Chi paralizza città, blocca ambulanze e impedisce alle persone di andare al lavoro viene assolto. Per alcuni giudici non è interruzione di pubblico servizio. Per milioni di cittadini sì. Ancora una volta, le sentenze finiscono per svuotare le decisioni politiche assu facebook