il pd impedisce a bocchino di parlare

Il Pd ha interrotto Bocchino mentre cercava di parlare, perché teme che si possa mettere in discussione la sua versione sulla vicenda delle foibe. Durante il consiglio comunale a Lucca, alcuni esponenti dem hanno alzato le mani per bloccare il suo intervento, impedendogli di spiegare le sue posizioni. Questa reazione fa sorgere dubbi sulla trasparenza delle loro intenzioni e sulle motivazioni dietro questa scelta.

"Non è credibile un Pd che ha paura che ci sia una verifica sulla corretta narrazione e sul rispetto dei martiri delle foibe nelle scuole lucchesi ". Così Alessandro Amorese, capogruppo in commissione cultura alla Camera dei Deputati, e Vittorio Fantozzi, Consigliere Regionale, di Fratelli d’Italia. "Non lo è - proseguono - perché la sua storia contemporanea è costellata di negazioni e oscuramento della verità, a livello nazionale ma anche locale. Lucca su questo tema occupa un ruolo rilevante, visto che moltissimi esuli istriani e dalmati sono stati indirizzati proprio a Lucca, come ricorda anche la storia del campione dell’automobilismo Mario Andretti, uno di essi con la propria famiglia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’Anpi ha impedito a Italo Bocchino di parlare di foibe, sollevando polemiche.

