Mattarella | Spese per la difesa mai così necessarie anche se poco popolari

Giorgia Meloni, la premier, siede sul palco d’onore insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera, Lorenzo Fontana. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, non c’è: il segnaposto appare e scompare. Matteo Salvini, meno spavaldo del solito, si limita a fare gli auguri a tutti. Antonio Tajani ostenta una sorta di euforia, anche se nell’incontro con Roberto Occhiuto, nel ruolo di sfidante per la leadership di Forza Italia, si nota un certo gelo. La tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno al Colle, con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile, sembra risentire della tensione della manovra, con la maggioranza nel caos e la Lega che sconfessa il suo ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Spese per la difesa mai così necessarie, anche se poco popolari” Leggi anche: Difesa: Mattarella, 'niente allarmismi ma rischi concreti e attuali, spese necessarie' Leggi anche: Mattarella: "Mai così necessario spendere per la difesa comune europea" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Difesa: Mattarella, 'niente allarmismi ma rischi concreti e attuali, spese necessarie' - "Richiede uno sforzo convergente la definizione compiuta di una strategia di sicurezza nazionale, in un tempo in cui siamo costretti a difenderci da nuovi rischi che, senza ... lanuovasardegna.it

Mattarella e Meloni con il Consiglio supremo della Difesa: pieno sostegno e nuovi aiuti all'Ucraina - anche dopo i distinguo arrivati negli ultimi giorni dentro la maggioranza - iltempo.it

Mattarella, nuovi conflitti, creare forza di Difesa europea - "Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio. ansa.it

DIRETTA | Mattarella, gli auguri ai militari italiani impegnati in operazioni internazionali #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.