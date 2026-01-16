Il 27 febbraio uscirà “Deadline”, il nuovo album delle BLACKPINK. Anche nel 2026, il panorama musicale si arricchisce di importanti ritorni, tra cui quelli di artisti internazionali e italiani. Le BLACKPINK continuano a confermarsi tra le protagoniste della scena globale, con un progetto che promette di attirare l’attenzione degli appassionati di musica pop e K-pop.

Il 2026 è iniziato da pochi giorni, ma è già pieno di grandi comeback musicali. Dopo Bruno Mars, Harry Styles e i connazionali BTS, ora è il momento delle BLACKPINK. Il gruppo composto da JENNIE, JISOO, ROSÉ e LISA ha infatti svelato che Deadline, il suo attesissimo nuovo album uscirà il 27 febbraio. Il progetto è stato annunciato tramite i profili social delle stesse artiste. Come rivela un post su Instagram, si tratterà di un mini-album, ma non sono stati rivelati atri dettagli. “Vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine ai fan che hanno atteso pazientemente per tanto tempo”, si legge in una dichiarazione di YG Entertainment. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

BLACKPINK comeback 2026 with “DEADLINE” – The most anticipated return! ???#BLACKPINK #DEADLINE

