Il 27 febbraio uscirà Deadline il nuovo album delle BLACKPINK
Il 27 febbraio uscirà “Deadline”, il nuovo album delle BLACKPINK. Anche nel 2026, il panorama musicale si arricchisce di importanti ritorni, tra cui quelli di artisti internazionali e italiani. Le BLACKPINK continuano a confermarsi tra le protagoniste della scena globale, con un progetto che promette di attirare l’attenzione degli appassionati di musica pop e K-pop.
Il 2026 è iniziato da pochi giorni, ma è già pieno di grandi comeback musicali. Dopo Bruno Mars, Harry Styles e i connazionali BTS, ora è il momento delle BLACKPINK. Il gruppo composto da JENNIE, JISOO, ROSÉ e LISA ha infatti svelato che Deadline, il suo attesissimo nuovo album uscirà il 27 febbraio. Il progetto è stato annunciato tramite i profili social delle stesse artiste. Come rivela un post su Instagram, si tratterà di un mini-album, ma non sono stati rivelati atri dettagli. “Vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine ai fan che hanno atteso pazientemente per tanto tempo”, si legge in una dichiarazione di YG Entertainment. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
