Il 10 e 11 gennaio al Ridotto Marco Lanzuise di Salerno si presenta

La risata come lente d’ingrandimento sulla realtà. Prosegue a Salerno Che Comico, la rassegna teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che tra il Ridotto e il Teatro delle Arti continua a portare in scena una comicità capace di divertire, pungere e far. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Che Comico: il 10 e 11 gennaio al Ridotto Marco Lanzuise con "Non solo Mast"

