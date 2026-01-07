Che Comico | il 10 e 11 gennaio al Ridotto Marco Lanzuise con Non solo Mast

Il 10 e 11 gennaio al Ridotto Marco Lanzuise di Salerno si presenta

La risata come lente d’ingrandimento sulla realtà. Prosegue a Salerno Che Comico, la rassegna teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che tra il Ridotto e il Teatro delle Arti continua a portare in scena una comicità capace di divertire, pungere e far. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

