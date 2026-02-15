il fiume di armi che dagli stati uniti scorre verso i cartelli messicani

Il traffico di armi dagli Stati Uniti verso i cartelli messicani continua a crescere, a causa della domanda di strumenti da guerra nelle zone di confine. Le armi arrivano attraverso reti clandestine e vengono usate per rafforzare il controllo sui territori e contrastare le forze di sicurezza. Un esempio concreto è il ritrovamento di camion pieni di fucili e munizioni nelle aree di confine, che testimonia un flusso costante di armamenti.

Quando si parla dei cartelli messicani legati al narcotraffico, si conosce ampiamente quanto essi siano pesantemente equipaggiati ed armati. Tuttavia spesso non ci si pone la domanda da dove provengano queste armi. Le recenti dichiarazioni del Segretario della Difesa del Messico, il Generale Ricardo Trevilla Trejo, hanno in parte fugato questi dubbi, specie per quanto riguarda le munizioni calibro 50. Queste sono munizioni di medie dimensioni, lunghe all’incirca quanto un sigaro, e progettate per essere usate su armi dalla potenza di fuoco tale da poter penetrare corazze di veicoli leggeri o piccoli aeroplani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

