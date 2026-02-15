Il fiume di armi che dagli Stati Uniti scorre verso i cartelli messicani
Il traffico di armi dagli Stati Uniti verso i cartelli messicani continua a crescere, a causa della domanda di strumenti da guerra nelle zone di confine. Le armi arrivano attraverso reti clandestine e vengono usate per rafforzare il controllo sui territori e contrastare le forze di sicurezza. Un esempio concreto è il ritrovamento di camion pieni di fucili e munizioni nelle aree di confine, che testimonia un flusso costante di armamenti.
Quando si parla dei cartelli messicani legati al narcotraffico, si conosce ampiamente quanto essi siano pesantemente equipaggiati ed armati. Tuttavia spesso non ci si pone la domanda da dove provengano queste armi. Le recenti dichiarazioni del Segretario della Difesa del Messico, il Generale Ricardo Trevilla Trejo, hanno in parte fugato questi dubbi, specie per quanto riguarda le munizioni calibro 50. Queste sono munizioni di medie dimensioni, lunghe all’incirca quanto un sigaro, e progettate per essere usate su armi dalla potenza di fuoco tale da poter penetrare corazze di veicoli leggeri o piccoli aeroplani. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Serie sci-fi Netflix scopri il successo globale che conquistato il mondo fuori dagli Stati Uniti
Maduro arrestato dagli Stati Uniti: il ritorno della Dottrina Monroe e la crisi di un ordine internazionale che senza forza resta solo sulla carta
L’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti segnala una ridefinizione delle relazioni internazionali, evidenziando come la sovranità possa essere influenzata dalla forza e dal consenso delle potenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Criptovalute per finanziare la guerra di Mosca. Il fiume di donazioni dai cittadini Ue (e italiani); Alla Villa comunale ricordato il valore di Palatucci, ex questore di Fiume e Giusto tra le nazioni; Il funk politico dei Caveiras; Tempesta Leonardo colpisce Spagna e Portogallo.
Taiwan, armi da Usa per 11 miliardi di dollari: è il pacchetto più grande mai approvatoL'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha dato il via libera alla vendita di armi per un valore di 11 miliardi di dollari a Taiwan. Lo ha annunciato Taipei. Si tratta del secondo lotto di ... tg24.sky.it
Quel Danimarca-Stati Uniti che si giocherà sabato 14 febbraio non può non tenere sul ghiaccio mesi e mesi di minacce americane sulla Groenlandia facebook
Boucheron in crescita fra storia e innovazione: «Prossimo obiettivo gli Stati Uniti» ilsole24ore.com/art/boucheron-… x.com