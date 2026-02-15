Il declino delle lauree tradizionali | come la domanda di lavoro ha ridisegnato la mappa universitaria

Il numero di studenti che scelgono le lauree in Giurisprudenza è diminuito drasticamente, passando dal 20% al 6%, perché il mercato del lavoro preferisce ora percorsi più legati alle professioni economiche e sociali. Questa tendenza ha portato molte università a riorganizzare i corsi e a puntare su nuovi indirizzi, come economia aziendale e scienze sociali. Nei corsi più richiesti, le iscrizioni sono aumentate, mentre le facoltà tradizionali perdono iscritti e risorse.

L'università è cambiata per rispondere alla "diversificazione della domanda di professionalità". La risposta varia per genere: gli uomini scelgono percorsi tecnici (50%), le donne quelli umanistici (quasi la metà).