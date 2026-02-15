Il cuore bruciato per il bimbo? La scoperta sconcertante sul contenitore

Il piccolo paziente di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, al quale lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano, resta in condizioni gravi ma stazionarie. La famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, attende con ansia sviluppi."Attendiamo il briefing multidisciplinare dei medici del Monaldi. Si terrà domani, oggi il bimbo sarà sottoposto a una Tac neurologica, uno degli esami che serviranno per valutare se sia ancora trapiantabile", ha dichiarato Petruzzi il 15 febbraio 2026. L’ospedale Monaldi mantiene il bimbo nelle liste di attesa della rete nazionale trapianti per un nuovo cuore compatibile (età, gruppo sanguigno e altri requisiti). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A Napoli, il cuore bruciato di un bambino di 2 anni, sottoposto a trapianto, è stato conservato in un contenitore di plastica normale, non destinato alla conservazione di organi.

Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.

