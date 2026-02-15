Il cinema documento | due giornate dedicata alla figura di Giampaolo Bernagozzi

Il 19 e 20 febbraio 2026, l’Istituto Storico Parri Bologna-Metropolitana organizza due giornate di approfondimento su Giampaolo Bernagozzi, morto nel 1986, per il suo ruolo nel cinema documentaristico. La manifestazione si svolge all’interno di un edificio storico di Bologna, dove verranno proiettati alcuni dei suoi film e discussi i metodi che ha usato per raccontare la realtà. La partecipazione coinvolge anche il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e l’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, con il supporto della Regione Emilia-Romagna.

