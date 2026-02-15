Holden tre dischi bloccati | lo sfogo di un artista sull’industria musicale e le libertà creative limitate

Holden ha pubblicato un messaggio forte dopo aver scoperto che tre delle sue nuove registrazioni sono rimaste bloccate, lamentando le restrizioni imposte dall’industria musicale. L’artista ha spiegato che queste limitazioni impediscono agli artisti di esprimersi liberamente e di portare avanti le proprie idee senza ostacoli. Nei suoi post, Holden ha anche condiviso un esempio concreto: le sue canzoni sono state ferme in fase di distribuzione nonostante fossero quasi pronte.

Holden e il Blocco della Musica: Uno Sfogo che Denuncia le Difficoltà degli Artisti nell'Industria Discografica. Holden, il giovane artista lanciato da *Amici*, ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per l'impossibilità di pubblicare nuova musica, rivelando di aver completato tre dischi che attualmente sono bloccati. La sua dichiarazione, rilasciata il 15 febbraio 2026, ha acceso un dibattito sulle dinamiche dell'industria musicale e sulle limitazioni che possono ostacolare la libertà creativa degli artisti emergenti. Lo sfogo è arrivato in seguito a un messaggio di auguri di compleanno ricevuto da Laura Pausini, moglie del padre di Holden.