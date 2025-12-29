Justin Bieber ha recentemente confrontato la sua esperienza con l’industria musicale, paragonandosi a Gesù in un commento diretto e sincero. Nel suo ultimo album, *Swag*, ha condiviso il percorso di crisi artistica e personale, offrendo un’interpretazione autentica delle difficoltà affrontate. Questo sfogo mette in luce le sfide di un artista sotto i riflettori e il desiderio di esprimere la propria verità.

Il suo ultimo album, Swag, era uno spaccato onesto e disperato della sua crisi artistica e personale. Purtroppo, però, Justin Bieber non sembra aver superato le proprie difficoltà, e si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, parlando della sua carriera fino ad oggi, con tutti i suoi alti e bassi. La popstar ha accennato al successo prematuro con Baby, all’arresto nel 2014, ai problemi legali e ai suoi demoni. Nel suo post, Bieber si è paragonato anche a Gesù, affermando di voler liberare l’industria musicale dal male. Attraverso frammenti di versetti della Bibbia, mescolati con i suoi pensieri, Justin ha tirato in ballo il lato oscuro di quella fama arrivata all’improvviso, quando era giovanissimo, riflettendo su come la fede in Gesù lo abbia aiutato a guarire dopo che l’industria musicale «non ha sempre protetto la mia anima». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber si è paragonato a Gesù: lo sfogo del cantante contro l’industria musicale

Justin Bieber insieme a sua moglie Hailey fotografati a cena al ristorante Din Tai Fung a Washington durante la vigilia di Natale. x.com