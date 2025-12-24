Auto | l’Europa cambia rotta ma i nodi restano

Lo scorso 16 dicembre l’Europa ha finalmente dato una sterzata alle proprie politiche per la mobilità, rivedendo quello che fino ad ora era stato l’elemento centrale della sua strategia: l’obbligo di immettere sul mercato, dal 2035, solo automobili a emissioni zero. Era, a questo punto, un atto quasi obbligato. La strategia della Commissione europea era già naufragata da tempo sugli scogli della realtà. I principali produttori europei di automobili non sono in grado di offrire auto elettriche a zero emissioni a prezzi sostenibili per i consumatori europei, soprattutto quelli meno fortunati. Hanno abbandonato gli sviluppi del motore a idrogeno poiché, in assenza di un’adeguata infrastruttura di distribuzione del combustibile, il timore che la domanda sarebbe stata quasi nulla era molto forte. 🔗 Leggi su Panorama.it

