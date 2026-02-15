Spy Game guida la prima serata su Sky Cinema Uno e NOW con Robert Redford e Brad Pitt in un thriller di spionaggio diretto da Tony Scott, tra CIA, Cina e memoria Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Spy Game riporta in primo piano il cinema di spionaggio con la regia adrenalinica di Tony Scott e una coppia magnetica formata da Robert Redford e Brad Pitt. Quando un giovane agente viene catturato in Cina e la CIA decide di lasciarlo. su Digital-News.it Spy Game guida la prima serata su Sky Cinema Uno e NOW con Robert Redford e Brad Pitt in un thriller di spionaggio diretto da Tony Scott, tra CIA, Cina e memoria. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Spy Game, Domenica 15 Febbraio 2026

Questa sera su Sky Cinema e NOW va in onda la prima di Inside Man: Most Wanted.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.