Raccolta differenziata 30 comuni della Brianza campioni di riciclo | ecco quali sono

In Brianza, la raccolta differenziata si conferma un esempio di buona pratica ambientale. Trenta comuni della provincia di Monza e della Brianza si distinguono per i loro alti tassi di riciclo, con il 34,5% dei cittadini che producono meno di 75 chili di rifiuti indifferenziati all’anno. Questa realtà evidenzia un impegno condiviso verso una gestione sostenibile dei rifiuti e un rispetto più attento per l’ambiente.

Il 34,5 per cento del totale dei brianzoli produce meno di 75 chili di rifiuti indifferenziati all'anno con 30 comuni della provincia di Monza e Brianza che rientrano nei "ricicloni". In sintesi è il dato emerso dall'ultimo rapporto "Comuni Ricicloni 2025" fatto da Legambiente e presentato.

