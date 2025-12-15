Gas Sales si ferma a Trento ma il punto vale i quarti di Coppa Italia in casa
Gas Sales Bluenergy Piacenza interrompe a Trento la sua serie di cinque vittorie consecutive in campionato. La sfida, valida per la regular season, si è conclusa con una rimonta dei Campioni d’Italia dell’Itas Trentino, che conquistano una vittoria importante in vista dei quarti di Coppa Italia in casa.
Si ferma a cinque la striscia di successi in campionato di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che al Bts Arena di Trento è superata, in rimonta, dai Campioni d’Italia dell’Itas Trentino.Ma grazie al punto conquistato giocherà i quarti di finale di Coppa Italia in casa il 29 o 30 dicembre. Ilpiacenza.it
Gas Sales si ferma a Trento ma il punto vale i quarti di Coppa Italia in casa - Boninfante: «Solo meriti dei nostri avversari, non demeriti nostri» ... ilpiacenza.it
LIVE - Trento-Gas Sales Bluenergy 9-9, nessuna sorpresa fra i titolari - Ultima giornata del girone di andata di Superlega con un obiettivo fondamentale per la Gas Sales Bluenergy impegnata a Trento: chiudere la prima fase al quarto posto per giocare i Quarti di finale di ... sportpiacenza.it
