Gratteri Gallucci | Così offende tutta la categoria I giudici che votano Sì vittima di dossieraggi

Il giudice Gratteri ha criticato duramente i colleghi che votano “Sì” al referendum, accusandoli di essere vittime di dossieraggi. Gallucci commenta che queste parole offendono tutta la categoria dei magistrati e mettono sotto accusa anche cittadini rispettabili coinvolti in procedure giudiziarie. Tra i giudici, alcuni confermano di sostenere il “Sì” anche senza pubblicamente farlo sapere, mentre altri si sentono accusati ingiustamente. Un esempio concreto è la polemica scoppiata tra le due fazioni all’interno della magistratura, dopo le dichiarazioni di Gratteri.

«Le ultime esternazioni di Gratteri non solo sono un'offesa verso la nostra categoria, perché in tanti voteremo “Sì”, pur tenendo un profilo defilato, ma soprattutto verso tutti i cittadini onesti, indagati o imputati che siano. Fermo restando le loro eventuali responsabilità, da accertare nelle sedi giudiziarie, non possono e non devono essere trattati con alcuna forma di superiorità morale». A dirlo Anna Gallucci, sostituto procuratore di Pesaro e membro dell'Anm. Non tutti i magistrati, quindi, la pensano come chi, in queste ore, se le sta inventando tutte per dire che quanto proposto da Nordio è un errore? «Esprimersi a favore dei quesiti è evidentemente una cosa impopolare, ma le posso assicurare che siamo in tanti a invocare un cambiamento auspicabile». 🔗 Leggi su Iltempo.it

In queste ore, le tensioni tra le istituzioni e la casta si intensificano, con minacce e iniziative che rischiano di influire sulla vita di chi esprime opinioni diverse.

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.

