A Gragnano c’è posta per i nonni | gli alunni della Primaria scrivono agli anziani del paese

"Caro nonno, cara nonna." così iniziano le letterine che gli anziani gragnanesi troveranno nei prossimi giorni nelle cassette postali.Tornano infatti anche quest’anno a Gragnano le letterine colme di parole di affetto e di auguri dei bambini e delle bambine ai concittadini più avanti d’età. Nei. Ilpiacenza.it

