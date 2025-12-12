A Gragnano c’è posta per i nonni | gli alunni della Primaria scrivono agli anziani del paese
A Gragnano, gli studenti della Primaria scrivono lettere ai nonni del paese, iniziando con
"Caro nonno, cara nonna." così iniziano le letterine che gli anziani gragnanesi troveranno nei prossimi giorni nelle cassette postali.Tornano infatti anche quest’anno a Gragnano le letterine colme di parole di affetto e di auguri dei bambini e delle bambine ai concittadini più avanti d’età. Nei. Ilpiacenza.it
A Gragnano c’è posta per i nonni: gli alunni della Primaria scrivono agli anziani del paese
A Gragnano c’è posta per i nonni: gli alunni della Primaria scrivono agli anziani del paese - Il sindaco Patrizia Calza: «Commoventi la spontaneità dei piccoli e il divertimento dei vecchietti» ... ilpiacenza.it
C’è posta per i nonni di Gragnano: in arrivo le letterine dei bambini della primaria - " così iniziano le letterine che gli anziani gragnanesi troveranno nei prossimi giorni nelle cassette postali. piacenzasera.itGragnano " La Città dei Maccheroni " - I Maccheroni stesi per le strade e le piazze di Gragnano ad asciugare. L'essicazione della pasta, nel napoletano specialmente, più che una fase della produzione, era un " rito" e vi partecipavano e lo seguivano tutte le m - facebook.com facebook