GPS 2026-28 titoli riserve servizi e non solo | cosa sarà previsto? QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 26 gennaio alle 15 | 30

Il Question Time con Cannas, in programma lunedì 26 gennaio alle 15:30, analizzerà le previsioni del GPS 2026-28, comprese le novità su titoli, riserve e servizi. Con l’attesa delle graduatorie provinciali per le supplenze, l’evento offrirà chiarimenti utili per docenti e operatori del settore, affrontando temi di interesse e aggiornamenti importanti per il futuro immediato.

Migliaia di docenti attendono l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Requisiti d’accesso, titoli, riserve e non solo: cosa sarà previsto? Facciamo il punto della situazione in una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per lunedì 26 gennaio alle 15:30. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica. Conduce Francesco Bunetto. Un’ora con Gino Cecchettin. Parliamo di: “Violenza di genere una questione culturale. La scuola come presidio”. Evento gratuito La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

