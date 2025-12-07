Gino Corrado Mastero in Paradiso | omaggio ad un anno dalla scomparsa
Tempo di lettura: 3 minuti La F.C. Mirgia Mercogliano celebra un traguardo storico con la 56ª Giornata Nazionale del Calciatore, un evento che quest’anno assume una particolare rilevanza per la solenne commemorazione del suo fondatore, Gino Corrado, “un Maestro in Paradiso” ad un anno dalla sua scomparsa. Sarà occasione per ricordare anche la figlia Alessia ad un mese dalla scomparsa. L’appuntamento è fissato per Sabato 13 Dicembre, alle ore 12:30, presso Ristorante Titino (Piazza Antonio Attanasio) Mercogliano, per un dibattito che guarda tanto al passato glorioso quanto al futuro della comunità locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
