Giochi Brignone oro nel gigante

Federica Brignone ha vinto l'oro nel gigante, confermando il suo talento sulla neve. La campionessa italiana, che aveva già conquistato medaglie nelle ultime Olimpiadi, ha dominato la gara con una prestazione solida e senza errori. La vittoria arriva dopo il suo recente successo nel superG, dimostrando questa stagione la sua versatilità e forza.

14.33 E sono due. Federica Brignone si prende l'oro nel gigante (la sua specialità, dove aveva già incassato il bronzo a Pyeongchang e l'argento a Pechino) pochi giorni dopo il successo un po' a sorpresa anche nel superG. Clamorosa la prima manche, che consente una seconda di assoluto controllo (solo 14° tempo) sul duo HectorSjernesund, argento exaequo con un curioso 'primato': tempi uguali in prima e seconda manche. Quarta una prodigiosa Lara Della Mea, 11 posti recuperati dalla prima manche. Decima Sofia Goggia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Brignone può vincere un altro oro nel gigante? Pronostico e quote Federica Brignone mira a conquistare un altro oro nel gigante di Cortina, dopo aver dimostrato di essere in ottima forma. Federica Brignone, oro bis a Milano Cortina! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone si riprende tutto: fantastico oro Olimpico in super G! · Sci alpino; Federica Brignone vince l'oro nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina, l'impresa dopo l'infortunio: Incredibile; Olimpiadi, Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nel SuperG; Federica Brignone, oro storico nel SuperG a Cortina. Sono ancora incredula. Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superGFederica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e ... ilmattino.it Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro anche nel gigante. Bronzo per l'Italia nella staffetta maschile di fondoMilano Cortina, la diretta del nono giorno di gare. Dallo slalom gigante femminile al biathlon fino allo snowboard cross, saranno molti gli appuntamenti da seguire oggi. CI ... ilgazzettino.it Corriere della Sera. . Quanto vale l’oro di Federica Brignone Quanto vale la sua straordinaria vittoria nel SuperG femminile ai Giochi di Milano-Cortina Sicuramente trionfare dopo l’infortunio accrescerà il suo valore economico derivante dalle sponsorizzazio facebook #Olimpiadilnvernali2026 Quando le Olimpiadi sono grazia Federica Brignone, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida (e non solo) protagoniste ai Giochi di Giampaolo Mattei osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com