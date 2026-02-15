Fusione tra istituti la rabbia dei genitori dell’istituto comprensivo | Così si perde la nostra identità

I genitori dell’Istituto Comprensivo 4 “Annalena Tonelli” si scagliano contro la proposta di fusione con l’Istituto Comprensivo 9, preoccupati di perdere l’identità scolastica dei loro figli. La decisione, annunciata dal Comune di Forlì, ha sollevato proteste tra le famiglie, che temono che l’unificazione possa portare alla smaterializzazione delle tradizioni e della storia della loro scuola. Una madre racconta di aver visto cambiare il rapporto con gli insegnanti e di temere che le attività culturali e sociali possano subire un ridimensionamento.

Dopo settimane di silenzio, i rappresentanti dei genitori rompono gli indugi e chiedono all'Amministrazione comunale un intervento deciso e un riesame del provvedimento A Forlì cresce la preoccupazione delle famiglie dell'Istituto Comprensivo 4 "Annalena Tonelli" per il progetto di dimensionamento che prevede l'accorpamento con l'Istituto Comprensivo 9. Dopo settimane di silenzio, i rappresentanti dei genitori rompono gli indugi e chiedono all'Amministrazione comunale un intervento deciso e un riesame del provvedimento. VIDEO - Fusione tra istituti, protesta delle famiglie a Villafranca: "Sono realtà diverse, a rimetterci è la qualità dell'offerta educativa" Fino ad oggi - spiegano - avevano scelto di non esporsi pubblicamente, confidando in una presa di posizione forte da parte del Comune.