nigeria liberate le 24 studentesse rapite da una scuola nel nord ovest del paese

Tutte e 24 le studentesse che erano state rapite la settimana scorsa da aggressori armati in una scuola dello stato di Kebbi, nel nord-ovest della Nigeria, sono state salvate. Lo ha annunciato il presidente nigeriano Bola Tinubu. Le ragazze erano state rapite il 17 novembre. “Sono sollevato che tutte le 24 ragazze siano state ritrovate. Ora dobbiamo, con urgenza, aumentare la presenza di uomini sul terreno nelle aree vulnerabili per evitare ulteriori episodi di rapimenti ”, si legge in una dichiarazione attribuita a Tinubu. L’attacco nello stato di Kebbi è stato uno dei numerosi rapimenti di massa avvenuti recentemente in Nigeria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

